MACERATA - A causa dei cantieri, le due rampe che dall'area di Fontescodella conducono direttamente ai giardini sono chiuse. E c'è chi preferisce le vie brevi piuttosto che fare qualche centinaio di metri o risalire dal parcheggio Centro Storico

Accessi ai giardini Diaz a Macerata chiusi da cantieri e lavori, c’è chi scavalca per evitare di fare itinerari pedonali alternativi.

Due giovani sono stati immortalati mentre scavalcavano la ringhiera in prossimità del cantiere in via Mugnoz per evitare così di fare qualche centinaia di metri per accedere all’area verde cittadina.

A causa dei cantieri attivi, le due rampe che dall’area di Fontescodella conducono direttamente ai giardini sono chiuse. Le alternative sono entrare nel parcheggio “Centro storico” e da lì risalire oppure “circumnavigare” l’area ed entrare lateralmente perdendo qualche minuto e facendo qualche centinaio di metri in più. C’è quindi chi preferisce le vie brevi e scavalca la recinzione per arrivare velocemente a destinazione. Un gesto rapido e programmato che fa pensare che non è la prima volta e che di certo non sono gli unici ad usare la scorciatoia.

(Redazione Cm)