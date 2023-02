L'AMMINISTRAZIONE annuncia l'installazione in prossimità delle due aree camper di Pievebovigliana e Fiordimonte

«Raccogliere le deiezioni del proprio cane? Un gesto di civiltà e rispetto come lo è non lasciare in giro, o gettare a terra, i mozziconi di sigaretta. Valfornace sempre più amica degli amici a quattro zampe e dell’ambiente». Con queste premesse l’amministrazione comunale di Valfornace ha deciso di installare, in prossimità delle due aree camper di Pievebovigliana e Fiordimonte ma presto ne arriveranno altri presso alcuni punti strategici del territorio che si trovano vicini ai luoghi particolarmente frequentati o a ridosso delle fermate di bus o dei punti per il conferimento dei rifiuti, posacenere a colonna e vere e proprie “dog toilet”.

«Come previsto dalla legge – spiega il vice sindaco, Ivan Cecola – il padrone ha l’obbligo di raccogliere gli escrementi lasciati dal cane per strada portando con sé gli strumenti necessari alla raccolta, come il sacchettino, ma per facilitarne lo smaltimento abbiamo pensato di installare diversi cestini in tutto il paese. La raccomandazione è di utilizzarli nel rispetto degli altri e in segno d’amore per gli amici a quattro zampe».

La legge, peraltro, prevede sanzioni fino a 500 euro per chi non fa utilizzo degli appositi raccoglitori.