MACERATA - Si era introdotto in un pertugio sul soffitto e graffiava e mordeva chi provava a stanarlo

I vigili del fuoco salvano un gattino intrufolato in cantina: «non usciva da quel buco, era impaurito e mordeva, grazie ai pompieri, disponibili e professionali». Il piccolo randagio è stato salvato giovedì in centro a Macerata dai vigili del fuoco che hanno risposto alla chiamata di una donna. L’animale si era infilato in un anfratto sul soffitto nella cantina della donna dal mattino e non c’era verso di farlo uscire.

Il micio era anche particolarmente aggressivo e la donna ha dovuto ricorrere all’aiuto dei pompieri per riuscire a stanarlo. «Li voglio veramente ringraziare perché quasi mi vergognavo a disturbarli per un intervento così, ma da sola non sarei riuscita a tirarlo fuori. Mentre provavo mi ha strappato la manica del piumino e anche i pompieri sono stati graffiati e morsi ripetutamente. Nonostante questo sono sempre stati molto umani, professionali, disponibili e gentilissimi e per questo li voglio ringraziare ». Alla fine il gatto è stato liberato.