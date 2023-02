LA CLASSIFICA generale e tutti i bonus o i malus conquistati nella quarta serata dedicata alle cover. Il primo è a 365 punti, tallonato dai due rivali a 335 e 333

«Quando manca una sola serata al termine della 73esima edizione del Festival di Sanremo, Sethu è ancora in testa alla classifica del FantaSanremo con 365 punti ma viene tallonato a poca distanza da due rivali estremamente pericolosi, Marco Mengoni con 335 punti ed I Cugini di Campagna con 333. Questo il responso della serata di ieri dedicata alla cover, cinque ore di diretta che hanno regalato momenti epici e grandi emozioni ai fantallenatori grazie alle strategie messe in atto sul palcoscenico dell’Ariston dagli artisti e da alcuni, imprevedibili, colpi di scena come la partecipazione al gioco di cantanti che fino ad ora non si erano troppo sbilanciati nell’ottica del FantaSanremo». E’ quanto fanno sapere dal team di FantaSanremo trasferitosi da Porto Sant’Elpidio a Sanremo per seguire da vicino il Festival.

I BONUS PRE ESIBIZIONE – «Anche ieri sono stati molti gli artisti che, sfruttando le possibilità offerte dai bonus premium e da quelli settimanali, si sono assicurarti un bel bottino di punti ancora prima della loro esibizione. Su tutti I Cugini di Campagna e gIANMARIA che hanno fatto visita al team del FantaSanremo nel suo quartier generale, il Bar Papalina allestito al Palafiori, per accaparrarsi i 25 punti assegnati all’artista che “lascia un caffè sospeso da Papalina per un altro artista in gara”. Sempre i Cugini di Campagna e gIANMARIA, insieme a Sethu ed LDA sono intervenuti nelle dirette social di @fantasanremo conquistando 10 punti. A rendere ancora più imprevedibile l’evolversi della serata l’annuncio, intorno, alle 12.45, del secondo dei tre bonus segreti giornalieri: “l’artista regala un fiore o un presente ad Amadeus +20 punti”, un bonus creato in collaborazione fra il team del FantaSanremo e il programma Viva Rai2 di Fiorello».

LA SERATA – «Nel corso della diretta – aggiungono dal team – sono stati innumerevoli i momenti che hanno galvanizzato i fantallenatori a partire dalla prima esibizione di Ariete e Sangiovanni che hanno subito aperto la strada al bonus di giornata regalando ad Amadeus un fiore. Una tattica seguita poi da Will, Giorgia, I Cugini di Campagna, LDA, Levante, Mara Sattei, Paolo & Chiara, Sethu e Shari. Il primo dei tanti momenti memorabili si è avuto con l’infuocata performance di Elodie, un’artista che finora non aveva manifestato apertamente di giocare al FantaSanremo. Fra i tantissimi bonus messi a segno, dalla cantante romana che le hanno consentito di chiudere la sua esibizione con 115 punti, il bonus Dargen per gli occhiali da sole, il bacio sulla bocca alla sua compagna di duetto BigMama, la discesa in platea e, soprattutto, il mitico bonus Pelù nella sua versione originale: la sottrazione di una borsetta (quella di Serena Bortone seduta in prima fila) a un membro del pubblico. Poco dopo un’altra gradita sorpresa per i fantallenatori che hanno nella propria squadra Ultimo che hanno conquistato ben 35 punti, raddoppiando così il bonus per la seconda posizione nella classifica provvisoria del Festival, conquistati grazie al braccialetto Jolly del FantaSanremo che Eros Ramazzotti ha legato intorno al suo microfono. Un altro momento che resterà nella storia del FantaSanremo è stato senza dubbio il duetto fra Gianluca Grignani e Arisa sulle note di “Destinazione paradiso” con la direzione, anche in questo caso in coppia, dei M° Enrico Melozzi e, soprattutto Beppe Vessicchio, accolto dall’ovazione dell’Ariston. Un ritorno, quello del mitico direttore d’orchestra, che ha impreziosito con 25 punti un’esibizione trascinante che ha portato a Grignani 75 punti malgrado un inciampo sul palco costato un malus di -20. Da segnalare anche gli ukulele portati sul palco dell’Ariston dai Coma_Cose e da LDA per il bonus solidale Action Aid (+20). In particolare l’ukulele di LDA, grazie ai suoi numerosi adesivi con simboli pro sostenibilità ambientale (bonus 3Bee) , pro LGBTQIA+, pro femminismo ed a favore della pace, ha fruttato ai fantallenatori dell’artista napoletano ben 60 punti».

I MALUS – «Il malus più pesante di ieri sera è il -50 a LDA per l’interruzione dopo pochi secondo di “Oggi sono io” per un problema di natura tecnica. Ci sono poi i -20 per l’inciampo di Grignani; ventisette malus (tutti gli artisti tranne Colapesce Di Martino) per non aver disceso la scalinata dell’Ariston; un malus da -15 a Giorgia per l’errore nel pronunciare il titolo della presentazione pre-esibizione; sei malus cappello (-5) ad Anna Oxa, Ariete, Articolo 31, Coma_Cose, Modà e Sethu; un malus da 10 punti a Utimo perché Eros Ramazzotti ha dimenticato parte del testo della canzone. I bonus più utilizzati dagli artisti in gara ieri sono stati invece le parole di ringraziamento post esibizione (27 volte), l’abbraccio post-esibizione (20), il bacio sulla guancia (17) l’artista presentato dal co-conduttore (16) e l’outfit luminoso (16), l’artista ad esibirsi dopo la mezanotte (12) ed l pubblico (11). I punteggi delle esibizioni della serata sono stati poi rimpinguati o ridimensionati in base alla posizione del singolo artista nella graduatoria provvisoria del Festival. Anche qui non mancano sorprese perché Sethu, autore anche ieri di un’ottima prestazione fantasanremese con 105 punti, arrivando per la terza volta consecutiva ultimo nella classica provvisoria del Festival, ha conquistato altri 25 punti di bonus che gli permettono di mantenere la vetta della classifica tenendo a 30 punti di distanza Marco Mengoni che ieri sera ha conquistato in totale ben 135punti. Incredibilmente, per il secondo giorno consecutivo, la 22esima posizione provvisoria in classifica dei Cugini di Campagna, oltre ad un malus di -5, ha fruttato al gruppo che esegue la canzone “Lettera 22” il bonus ad personan da 22 punti “Cugini di Campagna 22esimi” che li fa salire al terzo posto. Infine – concludono i ragazzi di FantaSanremo – indossando il braccialetto Jolly, Gianluca Grignani, LDA, Levante e Ultimo hanno raddoppiato i punti ottenuti dal loro piazzamento in classifica o annullato i malus derivanti da esso».

Questa dunque la classifica provvisoria del FantaSanremo dopo la quarta e penultima serata:

1 Sethu 365

2 Marco Mengoni 335

3 I Cugini di Campagna 333

4 LDA 264

5 gIANMARIA 261

6 Will 259

7 Paola & Chiara 256

8 Olly 240

9 Rosa Chemical 236

10 Gianluca Grignani 230

11 Ultimo 228

12 Lazza 214

12 Tananai 214

14 Colla Zio 193

14 Elodie 193

16 Levante 187

17 Colapesce Dimartino 180

18 Coma_Cose 178

19 Ariete 177

20 Mara Sattei 167

21 Giorgia 158

22 Madame 150

22 Mr. Rain 150

24 Articolo 31 147

25 Modà 134

26 Shari 120

27 Leo Gassmann 100

28 Anna Oxa 60