PROMO - Andrea e Roberta, coppia nel lavoro e nella vita, raccontano la loro esperienza al festival della canzone italiana tra aneddoti e incontri. Un traguardo condito dall’emozione per l’incarico come hair stylist di Leo Gassman

Due parrucchieri del maceratese a Sanremo per la decima volta Andrea e Roberta, coppia nel lavoro e nella vita, per la decima volta a Sanremo. Un traguardo condito dall’emozione per l’incarico come hair stylist di Leo Gassman.

I due parrucchieri del salone Idea Due di Belforte del Chienti sono a Sanremo da lunedì per seguire da vicino lo stile del cantante romano Leo Gassman, figlio d’arte che al cinema ha preferito una carriera nella musica. Solo tre anni fa il debutto sul palco dell’Ariston, sempre sotto le attenzioni della coppia di hair-stylist maceratesi che in quell’occasione, aveva portato bene al cantautore risultato poi vincitore della categoria giovani.

Alla soddisfazione per l’incarico ufficiale come acconciatori al seguito di un big in gara, si aggiunge la gioia immensa per la partecipazione tra il pubblico alle serate del festival. «Siamo felici che il decimo anno nella riviera dei fiori sia conciso con questo incarico che ci riempie di orgoglio» dichiara Andrea Rilli, parrucchiere da una vita che in ogni trasferta lavorativa viene sempre accompagnato da un pezzo della sua famiglia, tutta impegnata nel salone di proprietà. «Ogni anno a Sanremo, un’emozione diversa» per Roberta Mercanti che ricorda come è evoluto il ruolo della coppia, dallo staff di Casa Sanremo ai primi incarichi al seguito dei giornalisti prima e degli artisti in gara poi. «Tra le tantissime soddisfazioni di questi anni sanremesi c’è di certo quella di aver potuto conoscere personalmente un eroe della mia gioventù come Claudio Baglioni! – racconta Roberta che aggiunge – Qualche anno dopo quell’incontro ci fu addirittura l’occasione di seguirlo nel dietro le quinte della tappa perugina del suo tour nei teatri».

In dieci anni di festival, Andrea e Roberta hanno collezionato una serie di amicizie con gli addetti ai lavori e una lunga fila di scatti con tutti i cantanti che sono passati dall’Ariston nell’ultimo decennio. «I nostri amici clienti sono sempre curiosi di conoscere il lato umano dell’artista. Alcuni ci chiedono autografi o si emozionano anche solo per una nostra foto» racconta Roberta che come ogni anno, al ritorno in salone avrà un sacco di domande a cui rispondere. Nonostante la caratura internazionale di molti dei cantanti in gara e dei tanti ospiti che sono transitati davanti agli occhi dei due parrucchieri maceratesi, Andrea ha percepito che tutti gli occhi erano puntati sui ragazzi di Fanta Sanremo. Il gioco nato in un bar del fermano è diventato un vero e proprio tormentone, tanto amato dagli spettatori come dai concorrenti che pur di accaparrarsi i bizzarri bonus ne combinano di tutti i colori. Come ogni anno, la trasferta a Sanremo, non ha impedito al salone Idea Due di proseguire il suo operato, grazie all’impegno dei preziosissimi collaboratori di Andrea e Roberta: Orietta, Riccardo, Loretta, Simone e dei due figli Chiara e Lorenzo.

(Articolo promoredazionale)