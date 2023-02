MORROVALLE - E' morto mercoledì a Trodica dove viveva. Il ricordo dei familiari

«Ringraziamo tutti quelli che hanno dedicato un pensiero o un momento per salutare il nostro amato Calisto Pistarelli. Chi lo ha conosciuto sa quanto fosse innamorato della vita e di ogni sua folle bellezza, un’artista dell’esistenza. Che tu possa continuare a godere del tuo amato Monte Vettore anche da lassù». È il messaggio dei familiari del 75enne di Trodica di Morrovalle morto mercoledì.

Calisto Pistarelli, nato a Morrovalle il 2 febbraio 1948, viveva a Trodica, dove si è spento mercoledì. Entrato da bambino in seminario dai padri passionisti, ne uscì per altre vocazioni. Acquisito il diploma Classico, si iscrisse all’università per poi intraprendere la professione di istitutore nel convitto nazionale ed in quello della Scuola Agraria a Macerata. «Adorato da generazioni di studenti – scrivono i familiari – per professionalità ed empatia fino al pensionamento. Profondo amante e conoscitore dell’arte, in particolare della pittura, ha riversato la sua vena artistica nel design di calzature e nella creazione di originalissime e molto apprezzate maschere e coreografie carnevalesche chiamate a sfilare anche in eventi nazionali. Amante della montagna, preferiva campeggiare con parenti ed amici ed affrontava lunghe camminate anche in solitaria. Spirito libero, ha instillato in generazioni di nipoti curiosità per la scoperta, amore per la conoscenza e pensiero critico ed autonomo. Lascia la moglie ed i parenti, con una grande riconoscenza per tutto quello che ha saputo trasmettere».