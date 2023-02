MACERATA - Due ordinanze della polizia locale, un riguarda la gara ciclistica in programma domenica, con partenza alle 8,30 da via Teresa Noce a Piediripa e arrivo sulla stessa via alle 13 circa. L'altra, da martedì 14 febbraio a mercoledì 15, per consentire l’esecuzione interventi di manutenzione straordinaria all'inizio di via Roma

Nuove ordinanze del Comando della Polizia locale di Macerata. Una, per regolamentare temporaneamente la circolazione stradale in occasione dello svolgimento della gara ciclistica “XIV Trofeo Valleverde”, in programma il 12 febbraio, con partenza alle 8.30 da via Teresa Noce a Piediripa e arrivo sulla stessa via alle 13 circa. L’altra, da martedì 14 febbraio a mercoledì 15, per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria nei pressi del passaggio a livello di via Roma.

Per il XIV Trofeo Valleverde, disposto il divieto di transito con chiusura delle strade interessate (via Teresa Noce e via 8 Marzo) dalle 8.15 alle 13 circa. Il provvedimento prevede anche le seguenti restrizioni: è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dalla competizione; è fatto vietato a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti; è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano il transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione; è fatto obbligo ai conducenti di veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada; divieto di sosta con rimozione forzata valido dalle 7 alle 14 sulle strade interessate.

Per consentire l’esecuzione dei lavori nei pressi del passaggio a livello, l’ordinanza prevede, dalle 21 del 14 febbraio alle 6 del 15, in via Roma: divieto di transito con sbarramento in entrambe le direzioni di marcia eccetto veicoli di soccorso e pubblica utilità; obbligo di svolta a destra con immissione in contrada Fontescodella per tutti i veicoli provenienti dalla strada provinciale 77 con direzione periferia – centro, con sospensione temporale del divieto di transito eccetto residenti ed autorizzati; obbligo di svolta a sinistra con immissione sulla strada provinciale 77 per tutti i veicoli in uscita da contrada Fontescodella. Percorsi alternativi. Macerata – Sforzacosta: via Roma, via Mattei, via Cincinelli, contrada Valteia, SR485. Sforzacosta – Macerata: SR485, contrada Valteia, via Cincinelli.