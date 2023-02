Rocksophia 2023 si presenta alla Bit

CIVITANOVA - Svelate le date del festival di Popsophia: dal 27 al 30 luglio al Varco sul mare

L’evento di Rocksophia 2023, promosso dal comune di Civitanova e dall’azienda dei Teatri, parteciperà insieme alla regione Marche e nello stand di Noi Marche alla prossima edizione della Bit di Milano, la borsa internazionale del turismo dal 12 al 14 febbraio.

La fiera del turismo internazionale anche quest’anno anticipa tendenze e numeri sul settore rilevando la crescita esponenziale della voglia di tornare a viaggiare, scegliendo proposte di qualità che uniscano alla scoperta del territorio la possibilità di vivere esperienze culturali. Rocksophia, l’evento promosso va in questa direzione.

Dal 27 al 30 luglio 2023 quattro serate di musica e spettacolo, incontri e approfondimenti sui legami fra mondodel rock e filosofia animeranno il cartellone estivo della stagione civitanovese. Una terza edizione che consolida il legame con la città confermandosi come un evento di assoluto per un turismo culturale. Un viaggio fino alle radici della musica, una produzione interamente ideata e realizzata dall’associazione Popsophia che rappresenta un unicum nel contesto artistico filosofico nazionale e che ha riscosso nelle edizioni civitanovesi un sold out di pubblico proveniente da tutta la regione Marche e dalle regioni limitrofe, confermando la sua attrattività anche dal punto di vista turistico ricettivo.

Il sistema di monitoraggio del pubblico presente alle serate degli scorsi anni ha evidenziato la provenienza del pubblico in percentuali consolidate: un quarto di presenze cittadine, un quarto di presenze provinciali, un quarto di presenze regionali,un quarto di presenze di fuori Regione. Tutto ciò ha fatto sì che l’evento di Rocksophia, secondo l’osservatorio sociale sugli orientamenti dei marchigiani, sia stato tra i più attrattivi delle Marche, con un tasso del 63%, lapercentuale di gradimento più alta fra gli eventi della stagione culturale regionale. Un esito che premia la capacità di Popsophia di innovarsi costantemente e di proporre un’offerta artistica e turistica assolutamente unica.