MACERATA - Il monumento simbolo della città si illuminerà il 13 febbraio

Il secondo lunedì di febbraio, quest’anno il 13, si celebra la Giornata internazionale dell’epilessia, evento mondiale che si rinnova per promuovere la consapevolezza di una malattia neurologica cronica che colpisce molte persone, con l’obiettivo di migliorare l’informazione sulla patologia e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di sostenere la ricerca. L’amministrazione comunale di Macerata aderisce all’iniziativa dando il patrocinio e illuminando di viola lo Sferisterio. «Un gesto semplice ma ricco di significato quello di illuminare il monumento più rappresentativo della nostra città – interviene il vice sindaco e assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro –. Vogliamo richiamare l’attenzione e la collaborazione di tutti per abbattere, insieme, le false credenze e lo stigma che ancora accompagnano questa problematica, sull’importanza di sostenere la ricerca ricordando che una diagnosi di epilessia non è una condanna, che oggi tale malattia si riesce a contrastare in modo efficace, consentendo, nella maggioranza dei casi, la possibilità di svolgere una vita normale. Un altro obiettivo è quello di migliorare l’informazione sulla patologia promuovendone la consapevolezza, a supporto dei pazienti e dei loro familiari».

L’evento è un’iniziativa congiunta dell’International bureau for epilepsy (Ibe) e della International league against epilepsy (Ilae), insieme all’Associazione italiana contro l’epilessia (Aice) e alle amministrazioni comunali, dalla Associazione marchigiana contro l’epilessia onlus (Amce) e dalla Lega italiana contro l’epilessia (Lice).