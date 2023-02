CIVITANOVA - Parte degli utili dell'azienda municipalizzata saranno destinati alle realtà che operano nel sociale del territorio e alle parrocchie

In arrivo 30mila euro per le associazioni del territorio. La notizia è arrivata a margine di un incontro con le realtà sociali riunite questa mattina nella sala giunta dal sindaco Fabrizio Ciarapica assieme all’assessore al sociale Barbara Capponi e al presidente Atac Massimo Belvederesi. Lo scopo informare le associazioni della volontà da parte di Atac di destinare parte degli utili alle attività degli enti che si occupano di sociale.

«Atac ha deciso di stanziare a sostegno di realtà – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – che si impegnano in prima persona per il bene della comunità. Il vostro generoso impegno, spinto unicamente dal desiderio di una società sempre più integrata e inclusiva, non può prescindere da un supporto, che come amministrazione non vogliamo mai far mancare. Siete motivo di orgoglio e testimonianza di una comunità viva. Vi sono grato per quello che fate e per quello che continuerete a fare al servizio della nostra città. Ringrazio Atac per aver deciso di destinare parte degli utili dell’azienda alle associazioni».

«Con questo contributo – ha detto Massimo Belvederesi, presidente Atac – vogliamo dare una mano alle associazioni del territorio che stanno svolgendo un ottimo lavoro. Non ci interessa se è stato fatto prima oppure no. L’importante è che abbiamo iniziato e che la nostra volontà è quella di continuare anche nei prossimi anni. Se ci saranno altri progetti siamo disposti a valutarli. Il nostro impegno – ha concluso – è quello di fare sempre di più e meglio».

Presenti all’incontro anche il vice sindaco Claudio Morresi e per le associazioni: Fiorenza Perugini delegata Ant, Amerina Orioli presidente dell’associazione “Come Ginestre“, Francesca Biondi e Gloria Bedini per l’Anffas, don Emilio Rocchi parroco di Santa Maria Apparente, Barbara Moschettoni per la Caritas, Elisa Melappioni presidente dell’associazione “Attivamente Alzheimer” insieme a Barbara Mazzoli. Per la Croce Verde presenti Maurizio Petrucci insieme ai consiglieri Sabina Manci, Mauro Fermani e Giuseppe Caputo. «E’ bello vedere tante realtà del territorio con le quali il mio assessorato collabora già – ha detto l’assessore Barbara Capponi – Questo incontro è utile per confrontarsi e capire come possiamo aiutarvi nella vostra attività. E’ vero, le esigenze sono tante. Gli ultimi anni hanno cambiato la geografia dei bisogni, esasperando, e facendo emergere nuove criticità. Per questo ringrazio e sono grata a Atac per questa decisione presa in un momento particolare come quello che stiamo vivendo».