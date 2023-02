I DUBBI delle consigliere d'opposizione Ninfa Contigiani e Stefania Monteverde dopo l'aggiudicazione della gara: «Siamo preoccupate e vigileremo che non si inneschino prevedibili circoli viziosi a danno degli animali e delle tasse dei cittadini»

«Siamo preoccupate e vigileremo che non si inneschino prevedibili circoli viziosi a danno degli animali e delle tasse dei cittadini». Così le consigliere d’opposizione Ninfa Contigiani (Pd) e Stefania Monteverde (Macerata Bene Comune) dopo l’aggiudicazione in via provvisoria a un gruppo di ragazzi della gestione del canile comunale di Macerata.

«È curiosa questa notizia – dicono le due consigliere – perché il bando era un bando Mepa che richiedeva tanto di certificazione di qualità e la dimostrazione di avere già in corso una gestione con fatturato. Infatti, primo svelamento della ‘fuffa’, al bando ha risposto l’Enpa (Ente nazionale protezione animali), ovvero un ente che può dimostrare i requisiti richiesti ma che a Macerata non ha nemmeno un referente. Basta andare sul sito ed accertarsene. Allora facciamo insieme le prime considerazioni: si è voluto assolutamente far perdere lavoro ad un gestore locale, con posti di lavoro veri e per cittadini locali per dare la gestione ad un ente romano che a Macerata non ha avuto finora mai un riscontro né un’attività. Il certo per l’incerto, perché? Peraltro, quando si parla di un gruppo di giovani maceratesi che hanno già avuto esperienze in tema di canili sarebbe ben interessante sapere che di tipo di esperienze parliamo. Il volontariato non è lavoro e il progetto affidato deve prevedere contratti di lavoro e professionalità veri, non basta una generica esperienza. Sembra infatti ancora più curioso che se hanno tanta esperienza e professionalità conclamata non abbiano potuto presentarsi essi stessi rispondendo al bando, ma si siano dovuti far coprire le spalle dall’Enpa».

«L’affidamento – continuano Contigiani e Monteverde – è intanto temporaneo e in attesa di verifica, perché è facile scrivere un progetto a Roma poi c’è da vedere in concreto gli orari di apertura qui, la cura e la manutenzione del luogo e dei cani qui. Certo fa pensare che il criterio imposto in corsa di convenzione al vecchio gestore di dover avere necessariamente un numero di cani maceratesi più alto che di cani fuori Comune, usato come grimaldello per mandarla via, adesso per la nuova gestione sia diventato solo un banale e sfocato ‘prioritariamente’. Ma i dubbi sulla nuova gestione sono tanti perché si dice anche che per raggiungere l’obiettivo della sensibilizzazione all’affido dei cani dovranno organizzare azioni in compartecipazione con l’Ufficio del benessere animale del comune. Questo finalmente ci svela l’utilità dell’ufficio istituito ex novo dall’assessora Laviano: serve a dare supporto alla nuova gestione del canile da lei voluta che non sarà in grado autonomamente di portare avanti tutta l’attività di promozione degli affidi. Gli affidi, in percentuali di successo da primato nazionale, i predecessori li hanno sempre fatti con le loro energie e forze organizzative. Ai nuovi giovani gestori invece – concludono – che avranno da bando in affido solo 80 cani, bisogna assisterli con le risorse del Comune. Siamo preoccupate e vigileremo che non si inneschino prevedibili circoli viziosi a danno degli animali e delle tasse dei cittadini».