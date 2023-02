CIVITANOVA - L'assessore risponde così alle consigliere di minoranza Murri e Paglialunga che avevano avanzato dubbi sul regolare svolgimento dell'iter per la conferenza dei servizi e sulla partecipazione degli attori coinvolti

«Parere positivo da Arpam e Asur, le consigliere di minoranza Paglialunga e Murri si informino e studino meglio». Roberta Belletti, assessore all’urbanistica risponde alle consigliere comunali Mirella Paglialunga e Letizia Murri in merito ai dubbi sollevati sull’iter per l’approvazione del piano antenne.

In particolare le due consigliere di opposizione avevano richiesto se l’Arpam era stata presente alla Conferenza dei servizi: «Sovrintendenza, Asur, Arpam e regione Marche sono stati regolarmente convocati a mez«zo Pec – sostiene la Belletti – ma ciò che sfugge alle consigliere è che per legge, si intendono acquisiti favorevolmente i pareri degli Enti che non partecipano alla conferenza e non fanno pervenire pareri scritti in merito. E’ vero, l’Arpam e l’Asur non hanno partecipato, ma hanno fatto pervenire il proprio parere positivo che è stato letto durante la conferenza.

La Sovrintendenza ha trasmesso il proprio parere contestualmente allo svolgimento dell’incontro mentre la regione Marche non ha partecipato, né ha trasmesso pareri. Non solo. Alla conferenza sono stati formalmente convocati tutti gli operatori del settore e i portatori di interessi diffusi come Legambiente Marche, Italia nostra, Wwf e Fai ai sensi della normativa regionale. Ora seguirà un’assemblea pubblica per discutere il piano antenne e successivamente prenderà il via l’iter per la verifica di assoggettabilità o meno a Vas. Ultimo step, l’approvazione in consiglio comunale. Le polemiche superficiali e strumentali – conclude la Belletti – non appartengono al mio modo di fare politica. Preferisco lavorare e trovare soluzioni concrete ai problemi della città».