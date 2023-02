MACERATA - Oggi il primo appuntamento, si prosegue domani. Poi gli open week dal 20 febbraio al 3 marzo

Centinaia di studenti delle superiori che hanno partecipato al Salone di orientamento dell’Università di Macerata. È stata la prima di due giornate (oggi e domani) dedicate ai ragazzi che devono decidere il prossimo passo degli studi. I giovani che sono venuti a conoscere Unimc sono arrivati da tutte le provincie delle Marche, da Abruzzo, Puglia, Emilia Romagna e Umbria.

Le giornate sono dedicate alla presentazione dei corsi di laurea nei campi delle scienze sociali, giuridiche ed economiche con i tre dipartimenti di Economia e diritto, Giurisprudenza, Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali. Per il secondo giorno protagonisti sono i Dipartimenti di Scienze della formazione, beni culturali e turismo e di studi umanistici: lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia. È possibile seguire le presentazioni anche online su www.unimc.it/salone. «Arrivate in un momento di innovazione dell’ateneo – è stato il saluto di benvenuto del rettore John McCourt -. Tutti i nostri dipartimenti offrono punte di eccellenza. A breve entreremo in una nuova rete di otto università europee che ci consentirà di accedere a ulteriori finanziamenti. Allo stesso tempo, small is beautiful: stare in una comunità di 10mila iscritti consente di mantenere una dimensione umana di contatto diretto tra studenti e docenti. Forniamo il supporto affinché possiate portare gli studi a termine dei tempi previsti. Non vogliamo lasciare mai indietro i nostri iscritti. Le nostre lauree sono pensate per essere professionalizzanti, per costruire il proprio futuro lavorativo. Ma vivere l’università significa anche fare un’esperienza di vita, acquisire le competenze per inserirsi con consapevolezza nella società. Scienze umane, economiche, giuridiche e sociali: offriamo tante strade percorribili».

Il rettore ha annunciato anche l’attivazione di un nuovo corso di laurea triennale in Data Analysis per le Scienze Sociali: «Proprio ieri un imprenditore mi parlava della necessita di questo tipo di formazione – ha commentato – Sviluppiamo l’offerta didattica sempre pensando al dopo. Stiamo lavorando a una serie di nuovi incentivi da parte dell’ateneo e della città nonché all’offerta di nuovi spazi per rendere più completa l’esperienza di vita sociale e culturale qui». Il Salone di orientamento è solo una delle attività portate avanti da Unimc per aiutare i ragazzi nella scelta universitaria. Dal 20 febbraio al 3 marzo partiranno le Open Week, due settimane durante le quali sarà possibile frequentare le lezioni come un vero universitario. L’ateneo organizza anche incontri su richiesta per i singoli istituti. Attesi per la prossima settimana duecento allievi del liceo Classico Leopardi. «Siate curiosi, chiedete e cercate di comprendere quali traiettorie potrete esplorare rimanendo aperti, critici e in costante movimento» è stata l’esortazione della delegata all’orientamento Rosita Deluigi. A presentare la Scuola di studi superiori Giacomo Leopardi è stata la direttrice Carla Danani, che ha ricordato come la frequenza di questo istituto di eccellenza, che integra i regolari corsi di laurea, vale come un master di secondo livello.