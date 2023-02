MACERATA - Gli agricoltori del mercato di via Morbiducci si sono presentati con cipolle, broccoli, carote, verze, ceci, mele e kiwi alla mensa dell’associazione

Circa 200 chili di frutta, verdura e legumi in dono come ringraziamento per i cesti ricevuti a Natale.

L’amicizia tra Campagna Amica e l’Anffas di Macerata si è rinnovata questa mattina quando gli agricoltori del mercato di via Morbiducci si sono presentati con cipolle, broccoli, carote, verze, ceci, mele e kiwi alla mensa dell’associazione impegnata nella riabilitazione di persone con disabilità attraverso la sua comunità socio educativa. Un modo per contraccambiare l’iniziativa dello scorso dicembre quando i ragazzi, nell’ambito di uno dei laboratori artistici che frequentano, avevano arricchiti i pacchi natalizi del mercato con i loro dipinti trasformando la strenna natalizia con i prodotti tipici dell’agroalimentare locale in pezzi unici da donare ad amici e parenti.