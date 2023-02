MACERATA - Nei giorni scorsi si è svolta l'assemblea annuale

Gli Alpini di Macerata rinnovano le cariche sociali, da quest’anno della durata triennale così come previsto a livello nazionale.

Capo gruppo è stato confermato Simone Vissani, mentre i componenti del consiglio direttivo sono Baggio, Bettei, Beccacece, Boccia, De Stephanis, Ferramondo, Giudici, Garofoli, Meriggi, Pietraggi e Turchetti. Confermati i componenti emeriti Rosali e Lancellotti. In rappresentanza degli aggregati e degli amici Di Castri e Secci. Nei giorni scorsi si è svolta l’assemblea annuale del gruppo Ana di Macerata. Tra i punti previsti all’ordine del giorno, oltre al rinnovo delle cariche sociali, si è discusso delle attività della Protezione civile, rendiconto ed altro. La riunione è proseguita in forma straordinaria per apportare alcune modifiche statutarie. La giornata si è conclusa con il tradizionale “rancio alpino” in un agriturismo della zona.