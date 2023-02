CONCORSO - Mattia Roganti sarà in gara a Sanremo, davanti all'Ariston, venerdì 10 febbraio: «E' un bel traguardo, spero sia un primo passo verso il mondo dello spettacolo»

Ci sarà anche Mattia Roganti, ventunenne di Pollenza, questa settimana a Sanremo ma non per il festival. Mattia infatti parteciperà alla finale del concorso “Il + bello d’Italia” e la finale si svolgerà venerdì 10 febbraio davanti al teatro Ariston.

Mattia non è nuovo del settore e dopo aver partecipato a molti concorsi ed aver vinto diversi premi, è riuscito a qualificarsi alla finale de Il + Più Bello D’Italia, il concorso nazionale nato ad Alassio nel 1984 da un’idea di Carlo Minghetti ed ha visto tra i suoi partecipanti negli anni Gabriel Garkpo, Beppe Convertini, Ettore Bassi e Giorgio Mastrota.

«Ormai da cinque anni lavoro come modello nelle Marche. Dopo tanti sacrifici, è una bella emozione aver raggiunto questo risultato. In futuro mi piacerebbe molto continuare il mio percorso nel mondo dello spettacolo e mi auguro che questo concorso possa essere un primo passo».

(Redazione Cm)