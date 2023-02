Attraversa sulle strisce,

70enne travolto da un’auto

MACERATA - L'investimento in via Roma, a ridosso del bar Nino. A guidare la vettura un 63enne, non ha visto l'uomo perché probabilmente abbagliato dal sole

7 Febbraio 2023 - Ore 14:26 - caricamento letture

Centrato da un’auto mentre attraversa sulle strisce, 70enne in ospedale. E’ successo intorno alle 13,30 a Macerata, in via Roma. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’investimento. Secondo una prima ricostruzione, una Punto nera condotta da un 63enne scendeva verso Sforzacosta. Probabilmente abbagliato da sole l’uomo alla guida non ha visto il 70enne che stava passando sull’attraversando pedonale a ridosso del Bar Nino e l’ha travolto. L’uomo è stato sbalzato sull’asfalto e l’automobilista si è subito fermato per soccorrerlo. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118 e polizia locale che si è occupata dei rilievi. Il 70enne invece è stato trasferito in ospedale. (ultimo aggiornamento alle 15,20)

