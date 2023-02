DI CORSA - In programma il 12 marzo la 47esima edizione della longeva manifestazione. Cambia il percorso con passaggio nell'area portuale. Sabato 11 eventi e convegni a tema sport e benessere

È tutto pronto per la 47esima edizione della Stracivitanova: la città si prepara ad accogliere la gara più longeva ed apprezzata delle Marche organizzata dall’Atletica Civitanova. Non mancheranno le novità: cambia leggermente il percorso, con un passaggio degli atleti nell’area portuale, e torna l’appuntamento con la camminata, pensata per le famiglie, la “Family Run“. È da dicembre che in casa Atletica Civitanova fervono i preparativi per la manifestazione che andrà in scena sabato 11 e domenica 12 marzo. Come di consueto, sabato sarà la giornata dedicata al ritiro dei pettorali, ma anche una giornata di incontri e convegni, che si svolgeranno presso la palazzina del Lido Cluana, dedicati al mondo dello sport e in generale della salute. Verrà presentato, tra le altre cose, anche il nuovo libro di Daniele Vecchioni, “Corsa. La medicina perfetta”.

Domenica sarà il giorno della gara, un appuntamento imperdibile per atleti da ogni parte d’Italia. Come sempre, due i percorsi: chi vuole si cimenterà con la mezza maratona (21,097 chilometri) oppure con la 10,800 chilometri, non competitiva. La Family Run, invece, si snoderà su un percorso di 3,5 chilometri: una passeggiata aperta a tutti. Le iscrizioni alla Stracivitanova sono già aperte. Si parte dal lungomare Sud e l’arrivo è previsto al Varco sul Mare. Per ogni informazione e per le iscrizioni si può consultare il sito stracivitanova.it oppure contattare [email protected] «Ci tengo a ringraziare per la sua disponibilità la comandante del porto, Ylenia Ritucci – ha detto il presidente dell’Atletica Civitanova, Sergio Bambozzi – Puntiamo ad arrivare alle 3 mila presenze: già ci sono pullman organizzati per venire a correre la Stracivitanova. Tante le palestre e le associazioni che ci hanno contattato per prendere parte all’evento. Contiamo di raggiungere numeri importanti».