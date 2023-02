CIVITANOVA - Il prossimo 9 febbraio alle 21,15 caffè filosofico con Andrea Ferroni e Francesco Giacchetta

Pascal al bar, torna il caffè filosofico al bar Romana di Civitanova. Il prossimo 9 febbraio alle 21.15 è il turno di Blaise Pascal, il geniale filosofo, scienziato e teologo conosciuto soprattutto per la famigerata scommessa su Dio e per le fin troppo famose frasi inserite come cartiglio in alcuni cioccolatini.

A parlarne Francesco Giacchetta, coadiuvato da Andrea Ferroni che in forma di dialogo, come se uno dei due relatori fosse Pascal si daranno risposte alle domande “che cos’è la filosofia?”, “come si fa a essere felici?”. L’ingresso è libero. Per info [email protected] I prossimi incontri in programma saranno il 2 marzo con Kant e il 23 marzo con Hegel.