di Laura Boccanera

Furto allo Stefy bar di via Castelfidardo a Civitanova. I ladri sfondano una vetrata e portano via contanti, liquori e alcolici e roba da mangiare. E’ il secondo colpo nel giro di un mese per il locale di Stefania Gnocchini.

I malviventi sono entrati in azione questa notte. Hanno sfondato e abbattuto una porta laterale del bar e una volta dentro hanno messo sottosopra il locale dirigendosi verso la cassa: all’interno del contante (circa un centinaio di euro) per poi sottrarre anche bottiglie e bibite, sacchetti di patatine, brioches e altre cose da mangiare. La titolare si è sfogata su Facebook in maniera ironica dopo l’ennesimo episodio: «Ho un messaggio per i ladri che ultimamente sono così gentili che mi vengono a trovare spesso, più degli amici – scrive – se avete bisogno di qualcosa, passate quando sono al bar che se posso aiutarvi, vi aiuto». La donna racconta che è il secondo furto nel giro di un mese, probabilmente ad opera non di professionisti, ma di qualche sbandato. Ancora da quantificare l’ammontare economico del danno subito e della merce trafugata.