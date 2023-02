Rapina in tabaccheria, condannato 18enne

MACERATA - Oggi la sentenza (2 anni e 4 mesi) per il colpo messo a segno lo scorso settembre alla Vintage Tab. Pena sospesa perché il giovane ha meno di 22 anni, torna quindi in libertà

Colpo alla tabaccheria Vintage Tab, condannato il rapinatore. Pena sospesa, torna in libertà. La sentenza è stata emessa oggi dal tribunale di Macerata. Imputato Mahidi Ez Zaki, 18enne residente a Macerata. Le accuse erano di rapina a mano armata, rapina impropria e porto abusivo d’armi.

La mattina del 23 settembre scorso il ragazzo era entrato nella tabaccheria Vintage Tab con il volto travisato da cappuccio e sciarpa e un coltello di 27 centimetri. Aveva minacciato il titolare Mattia Quattrini, preso i soldi della cassa, poco meno di 300 euro, poi era uscito. Fuori dal locale però si era trovato davanti un altro commerciante arrivato in soccorso dopo aver sentito le urla del tabaccaio e, secondo l’accusa, il 18enne aveva minacciato anche lui. Poi aveva raggiunto l’auto parcheggiata poco distante ed scappato. La polizia era riuscita a rintracciarlo poche ore dopo, grazie alle immagini delle telecamere e a un testimone: nella sua abitazione c’erano ancora i vestiti usati per il colpo, il coltello e parte della refurtiva. Era stato quindi arrestato e trasferito a Montacuto. Durante l’udienza di convalida davanti al gip, il 18enne aveva ammesso i fatti, si era scusato e aveva detto di aver agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e di aver messo a segno la rapina perché essendo disoccupato aveva bisogno di soldi. Il giudice aveva convalidato l’arresto e disposto che restasse in carcere. Da dicembre per il 18enne erano poi stati disposti i domiciliari. Oggi era difeso dall’avvocato Mirela Mulaj, l’accusa sostenuta dal pm Rosanna Buccini ha chiesto tre anni e quattro mesi. Il collegio presieduto dal giudice Andrea Belli ha deciso di condannarlo a due anni e 4 mesi. Pena sospesa perché il giovane ha meno di 22 anni, torna quindi in libertà.

