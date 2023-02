MACERATA - Il bilancio dell'attività della polizia locale nel fine settimana. In una discoteca di Sforzacosta sono state riscontrate irregolarità in materia di privacy e videosorveglianza

Un intenso weekend di controlli notturni, quello appena trascorso, per la Polizia locale di Macerata guidata dal comandante Danilo Doria.

Sotto la lente soprattutto la deterrenza nei confronti degli incidenti stradali, il contrasto alla velocità sulle strade, alla guida in stato di ebrezza alcolica, all’inquinamento acustico e al disturbo della quiete pubblica da parte dei pubblici esercizi e la tutela delle persone disabili. I controlli, effettuati nelle zone ritenute più critiche, ma anche segnalate dai cittadini, hanno riguardato un’ampia parte del territorio comunale tra cui i quartieri di Sforzacosta, Piediripa, contrada Valle e le vie Pancalducci e Trento.

Gli agenti della Polizia locale, in questo caso con l’ausilio dei carabinieri, hanno ispezionato una discoteca a Sforzacosta dove sono state riscontrate irregolarità in materia di privacy e videosorveglianza (non erano esposti i cartelli che devono segnalare la presenza dei dispositivi), controllato un circolo a Macerata che non possedeva il manuale per l’autocontrollo, documento previsto dalla normativa sanitaria che descrive il sistema di gestione per la sicurezza alimentare della specifica impresa alimentare a cui si riferisce. Durante tutto il weekend, inoltre, sono stati effettuati 37 accertamenti per guida in stato di ebrezza e 4 conducenti, tra cui un minorenne al volante di una minicar, sono risultati positivi all’alcol test. Ai maggiorenni sono state ritirate le patenti di guida mentre, per quanto riguarda il minorenne, la Polizia locale ha segnalato l’accaduto ai genitori.

I controlli hanno riguardato anche l’inquinamento acustico da parte dei locali dislocati nel centro storico cittadino. Compilati, inoltre, verbali per guida con patente scaduta, assenza di documenti al seguito, circolazione senza revisione dell’auto, perdita di carico, velocità non adeguate e veicoli inefficienti a causa del malfunzionamento di luci, stop o frecce.

Particolare attenzione è stata riservata anche al controllo dei posti riservati ai disabili in più zone della città soprattutto nella zona di viale Don Bosco. Sabato mattina, infine, la Polizia locale è stata impegnata nella chiusura di via Piave per il montaggio della gru e per l’occasione ha predisposto percorsi alternativi. Le operazioni di controllo verranno riproposte anche nel corso dei prossimi weekend.