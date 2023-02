PROMO - Sono tre le posizioni lavorative aperte attualmente: da una parte vengono valutati profili da inserire in un percorso di formazione nell’ambito del marketing digitale e dall’altra una figura dedicata al recruiting e ricerca del personale

Professionisti, collaboratori, giovani alle prime esperienze lavorative e dipendenti storici. Negli uffici dell’agenzia Generali di Macerata, da oltre 70 anni in città e dagli anni ’60 in Galleria del Commercio, la differenza la fanno le persone. Agenti e commerciali che ogni giorno sono a disposizione di chi ha bisogno per fornire l’assistenza necessaria nella segnalazione di prodotti dedicati a proteggere vita, affetti e beni con uno sguardo sempre rivolto al futuro.

Diretto dal 2007 da tre soci Corrado Perogio, Roberto Ruggeri e Riccardo Parenti che hanno da sempre portato avanti una gestione capace di rivitalizzare la realtà assicurativa, negli uffici di Generali Macerata il team di lavoro è in costante crescita e opera in una realtà dinamica e all’avanguardia. Coprendo non solo il territorio di Macerata, ma anche la provincia grazie alle sub agenzie il servizio raggiunge anche la zona settempedana, tramite l’ottima sede di San Severino. «In un momento di grandi cambiamenti l’agenzia continua ad investire e ad offrire lavoro a chi ha voglia di mettersi in gioco e di crescere in un ambiente dinamico e stimolante – commenta uno dei titolari Corrado Perogio -. A mio parere è proprio in momenti complessi come questo che si devono indirizzare gli investimenti verso la ricerca di donne, uomini di valore e ragazzi che hanno conoscenze ed energie nuove per farci migliorare».

Sono tre le posizioni lavorative aperte attualmente: da una parte vengono valutati profili da inserire in un percorso di formazione nell’ambito del marketing digitale dell’agenzia di Macerata e dall’altra una figura dedicata al recruiting e ricerca del personale.

L’azienda offre due posizioni di stage retribuito per un periodo di 12 mesi, rinnovabili con un compenso mensile di mille euro a candidato.

Inoltre l’agenzia è alla ricerca di una figura da inserire nell’ambito del recruiting con esperienza o studi relativi da collocare nell’organico dell’ufficio di ricerca e gestione delle risorse umane. La figura scelta lavorerà in stretta sinergia con il responsabile commerciale dell’azienda e avrà un contratto per 12 mesi lavorativi, rinnovabili e con uno stipendio mensile.

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae alla mail [email protected] (all’attenzione di Michele) oppure possono contattare il numero 392 4739747 per fissare un appuntamento.

(Articolo promoredazionale)