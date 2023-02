IL BILANCIO dell'attività della polizia: al setaccio i luoghi più a rischio

Identificate 170 persone e fermati 82 veicoli controllati: è il bilancio dei controlli messi in campo dalla polizia da giovedì ad oggi tra Macerata, Corridonia e Porto Recanati. Tutti i servizi sono stati svolti dagli agenti della Questura di Macerata in collaborazione con il Reparto prevenzione crimine di Perugia e il Reparto cinofili di Ancona allo scopo di prevenire spaccio e reati in genere.

Nella serata di giovedì i controlli sono stati concentrati a Porto Recanati mentre nel pomeriggio di ieri hanno interessato Corridonia e questa mattina Macerata. A Porto Recanati i controlli sono stati estesi anche alla zona dell’Hotel House, anche al fine di prevenire i fenomeni legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. A Macerata in particolare le operazioni di controllo, che hanno coinvolto anche le Volanti hanno riguardato le aree verdi (Giardini Diaz e Parco di Fontescodella), i terminal bus, le scuole, le stazioni ferroviarie e tutti i luoghi di aggregazione giovanile. L’azione di controllo straordinario del territorio è stata fortemente richiesta dal prefetto Flavio Ferdani nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ed è stata disposta dal questore Vincenzo Trombadore.