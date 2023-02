MONTECASSIANO - L'uomo si trovava nella sua casa, sul posto è intervenuto il 118. Si è spento per cause naturali

Trovato morto in casa a Montecassiano, vittima un uomo di 60 anni che è stato rinvenuto senza vita dal fratello. Proprio il fratello oggi, intorno alle 16,30, era andato a casa del 60enne, in via Montebulciano e si è subito reso conto che la situazione era disperata. Ha chiamato i soccorsi e al 118 ha riferito che pensava il fratello fosse ormai morto. Gli operatori dell’emergenza sono intervenuti sul posto, ma non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo. In base agli accertamenti che hanno svolto si tratterebbe di una morte naturale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Montecassiano per gli accertamenti del caso.