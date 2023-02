CIVITANOVA - Furgone bloccato prima di Corso Umberto I, multato dalla municipale il conducente

di Laura Boccanera

Tradito dal navigatore, rimane incastrato nel sottopasso a Civitanova. E’ successo questa mattina attorno alle 8.30, quando un Ducato Maxi di proprietà di una ditta di Cesenatico è rimasto bloccato mentre cercava di dirigersi in zona sud transitando dalla statale 16 verso corso Umberto I. Nonostante il sistema di sicurezza col semaforo sia scattato immediatamente per segnalare che il veicolo era troppo alto per transitare lì, l’autista ha proceduto rimanendo incastrato. Sono stati necessari due carro attrezzi per sbloccarlo e riuscire a liberarlo. Inevitabili i disagi al traffico. L’uomo ha riferito agli agenti della polizia municipale di essere stato tradito dal navigatore che segnalava di imboccare il sottopasso per raggiungere la zona stadio. Per l’uomo è scattata una multa per l’effrazione, al vaglio dell’ufficio tecnico se, a seguito dell’incidente, il sottovia sia rimasto danneggiato.