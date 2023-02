MACERATA - Un pakistano è stato trovato con modem e telecamere nascosti sotto agli abiti per riuscire a superare l'esame. Sul posto sono intervenuti i carabinieri

Quasi un cyber candidato l’uomo che ieri mattina ha tentato di superare il test per la patente dotato di modem, telecamere, auricolari, cavi vari nascosti sotto gli abiti. È stato scoperto dagli esaminatori presenti alla Motorizzazione di Macerata e sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Corridonia per gli accertamenti del caso.

Secondo quanto è stato ricostruito, l’uomo, un pakistano sui 40 anni, questa mattina si trovava alla Motorizzazione per svolgere l’esame di teoria per prendere la patente.

Come già accaduto svariate altre volte in passato, qualcuno da fuori ha tentato di aiutarlo a superare i quiz. Per farlo ha dotato l’uomo di modem, telecamere a quant’altro fosse necessario per trasmettere all’esterno le domande e ottenere la risposta corretta da inserire sul questionario. Ma al candidato è andata male perché una dei funzionari esaminatori si è accorta che qualcosa non andava e ha chiamato i carabinieri.