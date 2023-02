LUTTO - Aveva 19 anni, si è spenta nella notte. Il funerale domani alle 15 nella chiesa di Santa Maria in piazza Alta, dove è stata allestita la camera ardente

L’intera comunità sarnanese è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Caterina Piergentili, figlia del sindaco Luca. Da tempo malata, Caterina si è spenta improvvisamente nella notte ad appena 19 anni. Lascia il papà Luca, la mamma Elisabetta e le sorelle Elena, Lucia e Anna. La camera ardente è stata allestita nella chiesa di Santa Maria in piazza Alta a Sarnano dove sabato pomeriggio alle 15 si svolgeranno i funerali.