MONTECASSIANO - La scadenza per la presentazione delle domande è stata posticipata al 9 febbraio

È stata posticipata da sabato 4 a giovedì 9 febbraio la data di scadenza per la presentazione delle domande al “Corso di formazione per la valorizzazione territoriale”. L’iniziativa, cofinanziata dalla presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, prevede un ciclo di lezioni che inizierà a fine febbraio e avrà la durata di tre mesi. Prima dell’inizio del corso si effettuerà una selezione delle candidature, ne verranno ammesse solo venti, di giovani tra i 15 e i 35 anni. Il progetto è promosso dal Comune di Montecassiano con l’Anci e coinvolge anche i comuni limitrofi di Treia, Montefano, Appignano, Montelupone e Recanati.

«Gli obiettivi sono molteplici, ma alla base c’è la valorizzazione delle risorse territoriali di Montecassiano e dei comuni limitrofi – si legge nella nota dell’amministrazione -. Nell’ambito del progetto verranno realizzati degli itinerari attraverso un lavoro eseguito in gruppi orientati a sviluppare prodotti per la fruizione turistica del territorio. L’iniziativa coinvolge anche l’Università Carlo Bo di Urbino, i partecipanti acquisiranno competenze di marketing e comunicazione turistico-territoriale e potranno applicarle direttamente nella costruzione del “prodotto” sperimentando dinamiche di co-progettazione, di team-work e di project management, utili in tutti i contesti professionali».

Il corso si terrà a Montecassiano nei locali del Centro socio educativo (Cse) in via La Malfa, tra fine febbraio e maggio, le lezioni (con orario dalle 14.30 alle 18.30), si terranno nei pomeriggi di venerdì. La docenza sarà affidata al professor Simone Moriconi, individuato dall’Università di Urbino, Dipartimento di economia, società e politica (Desp). Al termine del corso, per i partecipanti che avranno preso parte ad almeno il 75% delle attività del programma, è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.