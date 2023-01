L'IMPRENDITRICE prende il posto di Maria Leonori alla guida del club: «Siamo contente di avere tra noi due new entry, Deborah Pantana ed Eleonora Capuano, il loro contributo sarà fondamentale»

di Francesca Marchetti

Cambio ai vertici dell’associazione Soroptimist nella sede a Macerata: Giuliana Medei, per tutti Daniela, è la nuova presidente per il biennio 2023/24. Le novità sono state presentate durante una serata conviviale al ristorante Casale dei Segreti a Treia.

«Ringrazio molto la presidente uscente Maria Leonori che si è impegnata moltissimo nel periodo difficile della pandemia nel tenere in vita le attività e la comunicazione del club – ha dichiarato Medei, imprenditrice artigiana nel settore dell’estetica -. Soroptimist realizza progetti e crea opportunità attraverso la rete globale e locale delle socie affinché tutte le donne possano attuare il loro potenziale. Oltre al service per le donne ci occupiamo di indigenza in generale e delle necessità che nascono sul nostro territorio. Abbiamo donato una stanza a Tolentino e di un’aula per l’ascolto protetta per i minori. Collaboriamo con i club delle altre province delle Marche, alla cena erano presenti i colleghi di Jesi e Fermo, la vice presidente di Kiwanis Gloria Pierucci ma anche rappresentanti del Rotary Club, ultimamente c’è molto spirito comune tra i club che si attivano per il territorio. In questo periodo portiamo avanti anche la collaborazione con l’università Bocconi per i corsi di formazione sulla leadership di genere. Faccio parte di Soroptomist da vent’anni, invitata dalla mia cara amica Mariella Fermani Scodanibbio che è sempre nel mio cuore. Siamo contente di avere tra noi due new entry, Deborah Pantana, consigliera provinciale per la Parità ed Eleonora Capuano impiegata al Comune di Macerata, il loro contributo sarà fondamentale».