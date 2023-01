LA VISITA ieri, Miroslava Rosas Vargas è stata accolta dal vicesindaco Claudio Morresi e dai consiglieri Pierpaolo Turchi e Paola Fontana: «Sono sicura che avvieremo una proficua collaborazione»

«E’ la prima volta che vengo a Civitanova, è una città bellissima. Vi ringrazio per la vostra accoglienza e sono sicura che avvieremo una proficua collaborazione». Queste le prime parole di Miroslava Rosas Vargas, ambasciatrice di Panama alla Santa Sede, che rappresenta più di 38 nazioni, accolta, domenica mattina, a Palazzo Sforza dal vicesindaco Claudio Morresi e dai consiglieri comunali Pierpaolo Turchi e Paola Fontana. Con lei anche Salvador Miguel Porcaro, presidente dell’associazione ‘Scoprendo l’Italia”. E’ stato proprio Turchi ad invitare a Civitanova l’ambasciatrice, giunta nelle Marche, precisamente a Monte San Giusto, per partecipare alla mostra sui presepi di Andrea Pistolesi, anche lui presente all’incontro.

«Da questo dialogo, certamente importante e positivo – ha detto il consigliere Turchi – abbiamo gettato le basi per una collaborazione futura tra le nostre realtà. Ci sono l’impegno e una volontà reciproca di confrontarci su quelle che sono le peculiarità e le possibilità che i nostri diversi territori possono mettere insieme, in sinergia, per creare una cooperazione. E’ un messaggio importante e concreto di una collaborazione che parte oggi e che mi auguro possa arrivare a risultati importanti per la città di Civitanova».

«Ho invitato l’ambasciatrice a tornare a Civitanova questa estate – ha aggiunto Morresi – Sarà per noi un piacere averla ospite nei nostri eventi estivi. L’ambasciatrice ha manifestato grande interesse per la nostra città ed apprezzamento per l’accoglienza ricevuta. Sono certo che insieme potremmo fare belle cose per il turismo e la cultura nell’ottica di una valorizzazione delle rispettive eccellenze». Nel corso dell’incontro si è parlato di un possibile gemellaggio tra Civitanova e Panama, della possibilità di organizzare un convegno sui Presepi, un corso di pittura con Olga Sinclar, nota artista panamense e molto altro. Al termine, tutta la delegazione è scesa in piazza dove l’ambasciatrice ha anche acquistato le “Arance della Salute” dell’Airc, a sostegno della lotta contro i tumori. Ha degustato del formaggio in una delle bancarelle presenti al mercato ed un aperitivo da Calamaretto, sul lungomare sud. Una stretta di mano e la promessa di incontrarsi quanto prima.