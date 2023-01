ECOLOGICI - Tanti volontari ieri hanno partecipato all'iniziativa del Comitato cittadini responsabili, in collaborazione con il Comune e il Cosmari

La partita allo stadio? In tv? Una gita fuori porta? Un pranzo in quel ristorante dove fanno dell’ottimo pesce? No, c’è chi ha deciso di vivere una domenica diversa, ieri, e votata a fare qualcosa di utile: ripulire le strade dai rifiuti. E i volontari che hanno partecipato alla prima edizione di “Puliamo Mogliano”, organizzata dal “Comitato cittadini responsabili” in collaborazione con il Comune, il Cosmari e le associazioni moglianesi, si sono impegnati parecchio per rendere la loro città un gioiello.

Il Comitato, protagonista negli scorsi mesi di raccolte di rifiuti abbandonati lungo le strade di Mogliano, ha voluto ampliare oltre a tutta la cittadinanza anche al consiglio comunale dei ragazzi la lodevole iniziativa. All’evento hanno aderito molti volontari che dopo alcune istruzioni sono stati divisi in gruppi e assegnati ai tratti di strada da ripulire da rifiuti e sporcizia. Ad accogliere i volontari c’era il sindaco Cecilia Cesetti che ha ringraziato il comitato, tutti i volontari, i ragazzi e le loro famiglie che hanno deciso di regalare un po’ del loro tempo ad una giornata dedicata alla responsabilità, al rispetto e al futuro. Alla fine della giornata i volontari hanno raccolto pneumatici, vecchi wc, cerchioni, e varia altra spazzatura.

Presente all’evento anche Marco Ciarulli presidente Legambiente Marche, fondamentale per la riuscita della manifestazione il contributo di Luca Romagnoli responsabile comunicazione del Cosmari che ha fornito a tutti i partecipanti importanti consigli sulla corretta raccolta differenziata.