MACERATA - L'uomo era in condizioni critiche, lungo la strada a Piediripa. E' stato trasferito al pronto soccorso. Sul posto anche la polizia

Trovato su un marciapiede in condizioni critiche: salvato un 40enne. Si sospetta un’overdose. E’ successo a Macerata, l’allarme è scattato poco dopo le 18. Un’ambulanza del 118 è subito arrivata in via Volturno a Piediripa, il 40enne, che vive nella frazione, era su un marciapiede, da solo, incosciente. I sanitari sono riusciti a salvarlo e l’hanno trasferito al pronto soccorso. L’uomo al momento sarebbe fuori pericolo, ma resta comunque sotto osservazione. Sul posto anche la polizia. Resta da capire che tipo di sostanza avesse assunto l’uomo o se avesse abusato dell’alcol, oppure entrambe. Saranno le analisi a dare una risposta. Da accertare anche se ci fosse qualcuno con lui che ha dato l’allarme prima abbandonarlo su un marciapiede.

