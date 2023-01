ADDIO all'imprenditrice e cuoca, si è spenta ieri a 94 anni. Nel 2020 aveva festeggiato il mezzo secolo di attività, lo scorso Natale era ancora in cucina e aveva preparato la galantina e la pasta fresca. Storici alcuni suoi piatti, come i "princisgrassi" o i "cappelletti di Ida". Il funerale domani alle 10 nella chiesa dell'Annunziata

di Laura Boccanera

Addio ad Ida Giustozzi, è stata la fondatrice dello storico ristorante I due Cigni di Montecosaro. E’ morta ieri all’età di 94 anni un pilastro della ristorazione e della storia montecosarese. Ha cresciuto generazioni di cuochi e addetti.

Una donna e un’imprenditrice che ha anticipato i tempi, quando negli anni ’70 ha dato vita ad una sorta di catering ante litteram, quando i matrimoni si svolgevano sotto i tendoni e nelle case e ha aperto la strada alla figlia Rosaria Morganti e a tutto quello che i Due cigni è diventato oggi. Aveva appena compiuto 93 anni, festeggiati lo scorso 7 gennaio. Per i suoi 90 anni le figlie Rosaria e Leopoldina avevano organizzato una grossa festa assieme ad amici e parenti arrivati perfino dall’Australia per omaggiare un pezzo di storia della città e nel 2020 in piena pandemia aveva festeggiato con tutto lo staff i 50 anni di attività.

«Una donna senza tempo che ha scritto pagine di cucina che non si potranno mai dimenticare» la ricordano dal ristorante. Una donna davvero di altri tempi, indomita, “una bersagliera” come la ricordano dallo staff. Tanto che a 94 anni era ancora in cucina: a Natale aveva preparato la galantina, e la pasta fresca. Rimangono storici alcuni suoi piatti resi eterni nel menù e nell’apprezzamento dei clienti, come i “princisgrassi”, la ricetta classica e storica dei vincisgrassi maceratesi o i famosi “cappelletti di Ida”. «E’ partito tutto da lei – la ricordano dallo staff – ha cresciuto tre generazioni di montecosaresi, i nonni, i padri e i figli, ha cucinato per tutti quando le cerimonie erano molto diversa da oggi, con i banchetti sotto i tendoni e ha costruito quello che I due cigni è adesso, il ristorante nuovo, l’enoteca, tutto è nato da zero da lei». La camera ardente è allestita all’interno della sala del commiato delle onoranze funebri Soft. Il funerale si svolgerà domani mattina alle 10 nella chiesa dell’Annunziata a Montecosaro Scalo. Lascia le figlie Rosaria Morganti e Leopoldina, il genero Luigi e i nipoti Ludovico e Luca.