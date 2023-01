INCONTRO sui temi della sanità regionale e territoriale

La sala del Centrale Plus a Macerata ha fatto da cornice alla conviviale organizzata dal Lions Club Macerata Host del presidente Tommaso Martello che, oltre ai numerosi membri del club cittadino, ha visto la partecipazione di importanti autorità lionistiche e non, e di soci di altri club Lions. Ospiti della serata il vice presidente e assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, e la dottoressa Daniela Corsi.

«L’assessore Saltamartini ha intrattenuto l’auditorio, molto attento e interessato per la grande attualità dei temi trattati, facendo un’ampia disamina della situazione della Sanità nella nostra regione, sottolineandone le criticità rese ancor più cogenti dai due anni di pandemia appena trascorsi, ma illustrando anche possibili soluzioni e miglioramenti legati sia alle circostanze locali che nazionali – si legge in una nota -. Dal canto suo la dottoressa Corsi, forte della sua esperienza di medico oltre che di direttore di Area Vasta, ha illustrato, in maniera molto realistica, le molte ombre che gravano sulla sanità marchigiana e maceratese in particolare, dalla chiusura di vari ospedali alla carenza di personale medico e para-medico, ma ha chiuso il suo intervento con una parola di ottimismo, dicendosi fiduciosa che la trasformazione delle Aree Vaste in Ast, dando maggiore autonomia alle realtà locali, possa consentire dei miglioramenti per Macerata e provincia. Entrambi i relatori sono stati salutati da calorosi applausi da parte dei presenti, sicuramente coinvolti dagli argomenti trattati».