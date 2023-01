MACERATA - Domani ultimo giorno di apertura, poi le serrande si abbasseranno definitivamente. I residenti della zona e gli anziani in particolare perderanno un servizio ritenuto di primaria importanza. Il toccante messaggio lasciato dai gestori

di Mauro Giustozzi

Il giorno più temuto è arrivato. Domani ultimo sabato di lavoro per il Conad City di via Spalato che, come era già trapelato nei primi giorni del nuovo anno, chiuderà i battenti stavolta sì in maniera irrevocabile. Gettando nello sconforto le migliaia di residenti di questa zona molto popolata di Macerata, in particolare i tanti anziani che abitano nel quartiere che hanno difficoltà a spostarsi con l’auto per raggiungere altri supermercati del capoluogo e che avevano in questa struttura un riferimento di prossimità importante nella loro quotidianità.

Serrande che si abbasseranno definitivamente con un nuovo contenitore vuoto che si aggiungerà ad altri presenti lungo via Spalato. Che il rapporto tra gli operatori del Conad City e la propria clientela sia stato molto particolare in questi tanti decenni di presenza e attività in via Spalato lo testimonia in particolare il modo col quale si è voluto comunicare alla cittadinanza la fine di un’esperienza lunga e positiva per il servizio reso ai maceratesi che è andata molto al di là del semplice rapporto tra commerciante che vende un bene e acquirente che lo acquista. Al punto che anche il saluto alla clientela di chi ha lavorato al Conad City è stato molto originale, attraverso un manifesto scritto a mano in corsivo indirizzato alla affezionata clientela che è stato esposto, stile locandina delle offerte, all’esterno della struttura dal titolo ‘A te grazie per l’affetto che ci hai dimostrato’.

Che poi prosegue, nel testo firmato da titolari e dipendenti del supermercato Amerino, Lino, Samuela, Mariella, Franco, Laura e Michela. «Vogliamo immaginare la vita come un grande palcoscenico dove le storie di ciascuno si snodano, si intrecciano, divergono – è scritto nel manifesto – Su questo luogo che ci ha visti complici di questa rappresentazione scende oramai il sipario. Si spengono le luci. E’ con il cuore gonfio di dispiacere che lo staff di Conad City saluta tutte le persone che in questo tempo ci hanno accompagnato e sostenuto sia nei momenti felici come in quelli più difficili. Nessuno di voi è stato un cliente da servire…ma un amico da coccolare. Il nostro abbraccio va ad ognuno di voi sperando che le nostre strade possano per magia incontrarsi ancora».

La prima notizia di una possibile chiusura del punto vendita della nota catena di supermercati risale all’ottobre del 2021 quando furono gli stessi titolari ad annunciare che il market sarebbe andato verso una chiusura quasi inevitabile a causa da un lato da problemi legati al fatturato della stessa attività che si abbinava poi alla richiesta di un affitto piuttosto elevato che risultava insostenibile. Le stesse motivazioni che sembrano essere alla base di questa decisione, aggravata probabilmente anche dai rincari della bolletta energetica. Fu scongiurato all’epoca il rischio di una chiusura, anche se restava sempre la spada di Damocle di un’ulteriore valutazione nel 2022 per decidere sul da farsi da parte dello stesso gruppo Conad. E domani è quindi l’ultimo giorno di apertura del market, mentre all’esterno da giorni sono pronti bancali e contenitori con cui si svuoteranno i locali nei prossimi giorni. Chi pagherà le conseguenze di questa chiusura di un market storico sono i cittadini del quartiere, visto che non ci sono altri supermercati nelle vicinanze e soprattutto gli anziani della zona che vista la comodità per raggiungerlo e spazi di parcheggio si vedranno negare un servizio di fondamentale importanza per la loro quotidianità.