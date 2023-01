MACERATA - La polizia locale ha emesso una apposita ordinanza

Nuova ordinanza della Polizia locale per regolamentare temporaneamente la circolazione stradale in viale don Bosco a Macerata dove, domenica 29 gennaio, verrà smontata una gru edile.

Il provvedimento prevede dalle 6 alle 18 in viale Don Bosco divieto di transito, all’incrocio con via Dante Alighieri/via De Amicis, con sbarramento; direzione obbligatoria bidirezionale a destra e a sinistra, all’incrocio con via Dante Alighieri; senso unico alternato a vista con precedenza ai veicoli diretti verso piazza XXV Aprile, all’incrocio con piazza XXV Aprile e divieto di sosta con rimozione forzata, dall’incrocio con via Dante Alighieri fino al civico 42 di viale Don Bosco. Nella stessa fascia oraria in via De Amicis divieto di transito, all’incrocio con viale Don Bosco, per veicoli con portata massima fino a 3,5 t.