CIVITANOVA - L'associazione Contemporanea 2.0 continuerà a gestire gli spazi dell'ex liceo classico

Scuola di recitazione, confermata la collaborazione col Comune di Civitanova. La giunta ha rinnovato per tutto il 2023 il rapporto con l’associazione culturale “Contemporanea 2.0 Aps” confermando come sede gli spazi già assegnati all’ex liceo classico di Civitanova Alta.

La scuola di recitazione comunale è attiva in città dal 1985, con la gestione di Iole Morresi dell’associazione culturale “Enrico Cecchetti”, che negli anni ha organizzato per conto del comune iniziative culturali di elevato spessore e promosso attività all’interno delle scuole. Nel 2015, l’associazione culturale “Contemporanea 2.0” ha avviato una collaborazione tecnico-artistica con l’associazione “Cecchetti”, condividendo finalità, metodi di insegnamento e orientamento artistico e proponendosi per l’incarico di gestione, un incarico che la giunta ha dunque rinnovato a motivo dell’ottima e proficua gestione artistico-didattico. La giunta ha inoltre prorogato alla ditta AB Service di Andrea Braconi la gestione della sale prova comunali, avendo presentato l’offerta al minor prezzo nell’ambito della procedura negoziata.