CIVITANOVA - Bando dell'Ambito territoriale per sostenere le famiglie che assistono un componente con disabilità gravissima, scadenza il 3 marzo

Fondo per chi assiste i familiari malati, dall’ambito territoriale sociale 14 46mila euro da destinare ad aiuti economici per caregiver.

Pubblicato dal comune di Civitanova un avviso per la concessione di aiuti economici a supporto di chi assiste un familiare in condizione di disabilità gravissima. L’intervento è finanziato dalle risorse a valere sul fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per l’anno 2021, assegnate all’ambito territoriale. Ci sono a disposizione risorse pari a 46.098 euro. Le domande scadranno il 3 marzo.

Tra i requisiti è necessaria la residenza in uno dei comuni dell’Ambito, essere in possesso del riconoscimento della disabilità «gravissima» attestata dalla commissione sanitaria provinciale territorialmente competente, svolgere l’attività di assistenza nell’abitazione della persona assistita e in maniera «continuativa, prevalente e globale» e presentare l’Isee 2023. Le domande vanno inoltrate via Pec oppure con raccomandata di ritorno in comune o consegnate all’ufficio protocollo.