IN AULA - Marito e moglie condannati al tribunale di Macerata. Uno degli imputati aveva cercato di colpire la vittima, un 44enne, con un cacciavite

Aggressione nel centro di Civitanova, coppia condannata. Sotto accusa Raffaele Miranda, 55 anni, e la moglie, Giovanna Sannino, 51, residenti a Civitanova, che nel 2018 avrebbero aggredito in strada un 44enne di Torre del Greco. Il motivo dell’aggressione sarebbe da ricondurre a questioni famigliari tra la coppia e il 44enne.

Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo, il 7 maggio del 2018 gli imputati avrebbero aggredito in strada il 44enne e Miranda lo avrebbe preso per il collo e avrebbe cercato di colpirlo con un cacciavite che aveva un gambo metallico di 15 centimetri. La donna invece lo avrebbe colpito con le mani.

Nel frattempo un carabiniere che in quel momento non era in servizio, vista la scena era intervenuto e aveva detto di essere un militare dell’Arma.

Nonostante questo, continua l’accusa, la coppia non si era fermata e Miranda era tornato ad aggredire il 44enne e Sannino lo avrebbe colpito con calci e pugni.

Alla fine l’uomo, che si è costituito parte civile, assistito dagli avvocati Gabriele Cofanelli e Ivan Gori, aveva riportato 25 giorni di prognosi. Oggi si è concluso il processo davanti al giudice Federico Simonelli.

Per Sannino il giudice ha deciso una condanna a 6 mesi (pena sospesa), per Miranda 7 mesi. I due imputati sono difesi dall’avvocato Patrizia Palmieri. Il pm ha chiesto la condanna a 9 mesi per lei e a un anno per l’imputato. Il giudice ha inoltre disposto una provvisionale di 3mila euro per la parte civile e disposto il risarcimento del danno in sede civile.

(Gian. Gin.)