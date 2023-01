MACERATA - Appuntamento venerdì alle 21,15 al circolo Acli Santa Maria delle Vergini

Truffe agli anziani, come prevenirle. E’ l’incontro organizzato dalle Acli in collaborazione con la polizia, l’appuntamento è per venerdì alle 21,15 al circolo Acli Santa Maria delle Vergini di Macerata. Nel contesto del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, la Questura ha dato disponibilità per cercare di analizzare quello che accade e a cosa vanno incontro gli anziani, e non solo, quando si scontrano con vicende e personaggi che irrompono nella serenità della loro sfera personale e familiare. Un incontro che nasce dall’esigenza di informare e formare sempre di più i cittadini più anziani su di un tema in continua evoluzione e che si potrà affrontare grazie al contributo della Questura e dei suoi esperti. «Dare i mezzi agli anziani per difendersi – dice la presidente provinciale Roberta Scoppa – è lo scopo principale di questo incontro che ci siamo prefissati di riproporre anche in altri circoli della Nostra provincia. Siamo contenti della collaborazione con la Questura di Macerata che ci permette di avere esperti al passo con i tempi capaci di trasmettere informazioni ai cittadini». Per info contattare la sede provinciale al numero 0733230611.