MACERATA - La strada è stretta e i residenti hanno segnalato che qualcuno passa a velocità sostenuta. Oggi i controlli della Polizia locale: una decina di verbali in 30 minuti

Una decina di verbali per eccesso di velocità in circa trenta minuti: questa mattina, in contrada Valle, a Macerata. L’azione di controllo degli agenti della Polizia locale, guidata dal comandante Danilo Doria, ha confermato le segnalazioni di protesta arrivate da chi abita nella zona.

Strada strettissima all’imbocco con il limite di 30 chilometri orari, il cartello che segnala la possibilità di controlli della Polizia locale, poi un breve rettilineo che corre tra i fondi agricoli e le case fino al passaggio a livello a Piediripa.

Questa mattina alcune pattuglie della polizia municipale si sono posizionate e sono fioccate le sanzioni, con relativi verbali, per parecchi automobilisti: uno, addirittura, si è perfino messo a sorpassare in quella strada che di sicuro non dovrebbe invitare a tale manovra, per di più davanti alla faccia attonita degli agenti.

Attività di prevenzione e, quando questa non è evidentemente sufficiente, agenti in strada a rilevare le infrazioni: appunto quello che è accaduto oggi lungo contrada Valle. Alcuni residenti si sono anche fermati per ringraziare gli agenti della municipale per l’intervento, chiedendo anzi di potenziare i controlli.

(l. pat.)