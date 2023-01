INCONTRO a Porto Sant'Elpidio sul tema della prematurità con la dottoressa Rita D'Ascenzo, neonatologa del Salesi, Giorgia Coppari, autrice del libro "Vittoria", Giulia Merelli, regista e interprete del film "Vittoria" e Giovanni Pompins, autore del libro "Come una bambina".

L’incontro “Racconti di nascite” si è svolto domenica 22 gennaio nella libreria “Il gatto con gli stivali” Mondadori di Porto Sant’Elpidio, grazie all’affettuosa ospitalità di Marcello La Sorda. È stata l’occasione per sensibilizzare e confrontarsi sul tema della prematurità e per ringraziare, in particolare, l’associazione di volontariato “Prima del tempo” per il suo operato, la sua vicinanza a sostegno dei nati pretermine e delle loro famiglie, e del reparto di Terapia intensiva neonatale dell’ospedale Salesi di Ancona. Hanno partecipato la dottoressa Rita D’Ascenzo, neonatologa del Salesi, Giorgia Coppari, autrice del libro “Vittoria”, Giulia Merelli, regista e interprete del film “Vittoria” e Giovanni Pompins, autore del libro “Come una bambina”.

La dottoressa D’Ascenzo ha illustrato i bisogni della prematurità, condizione generalmente conosciuta soltanto dagli addetti ai lavori e dalle famiglie che, per esperienza diretta, ne affrontano il percorso. Ha inoltre reso comprensibili le concrete possibilità della neonatologia, di una medicina “di frontiera” in continua evoluzione. Si è confermata l’importanza del contatto diretto tra i bambini nati pretermine e i loro genitori e poter creare per questo spazi e tempi adeguati, e la possibilità di avviare e di strutturare il progetto di “Home visiting” con lo scopo di creare un ponte tra l’ospedale e il territorio, e di fornire un sostegno, grazie a una serie di figure professionali, ai bambini e alle loro famiglie, nel periodo di passaggio immediatamente successivo alle dimissioni dalla neonatologia.

La regista del film omonimo, tratto dal libro “Vittoria”, ha coinvolto il pubblico, recitando una parte del testo. Gli autori hanno introdotto i “racconti di nascite”, ispirati dalle vicende vissute personalmente. «La prematurità – scrive Giovanni Pompins – resta dentro, nei bambini, nel cuore dei genitori. È una fragilità che forse non rimargina mai completamente, e che, allo stesso tempo, permette di tenere sempre una feritoia aperta verso la vita, uno sguardo che accoglie il miracolo. Ci vuole tempo per nascere. Un cucciolo di elefante deve stare nella pancia della mamma per 22 mesi. Un asinello ha bisogno di 362 giorni. Al coniglietto ne bastano 31. Un bambino, prima di venire alla luce, si culla per 40 settimane. 280 giorni. 10 mesi lunari. A volte, però, nasce prima. Come quando ci si sveglia troppo presto da un sogno. E il sogno resta sospeso, incompleto. Fragile. E allora ha bisogno di cure per svolgersi nei giorni dovuti, per diventare vivido, concreto. Per poterlo riabbracciare. Ha bisogno anche di un reparto di ospedale. Di una neonatologia per i sogni, per i sogni sospinti verso la vita. E così si è provato, in questo piccolo incontro, a raccontare, a raccontare ciò che nasce prima del tempo, ciò che ci sorprende, ciò che suscita meraviglia e timore».