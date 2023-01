MACERATA - Cerimonia per il patrono San Sebastiano contrassegnata anche dai riconoscimenti istituzionali con la colonna sonora dell'orchestra fiati "Insieme per gli altri"

di Mauro Giustozzi

Festa della Polizia locale per il santo patrono San Sebastiano contrassegnata anche dai riconoscimenti istituzionali ad alcuni rappresentanti della Polizia locale del comando di Macerata che sono sfilati sul palco del teatro Lauro Rossi nella cerimonia accompagnata da diversi momenti musicali grazie all’esibizione dell’orchestra di fiati “Insieme per gli altri” diretta dal maestro Gianpiero Ruggeri.

Queste le attribuzione dei distintivi di grado ai quindici operatori del personale della Polizia locale di Macerata: Fabrizio Calamita passa dall’attuale ruolo di Commissario a Commissario Capo; Giuseppe Battista da Ispettore a Ispettore Capo; Lorella Martinelli da Ispettore a Ispettore Capo; Andrea Del Medico da vice Ispettore a Ispettore; Adolfo Fratini da vice Ispettore a Ispettore; Fulvia Cardona da vice Ispettore a Ispettore; Silvio Domizi da vice Ispettore a Ispettore; Fabrizio Cartuccia da vice Ispettore a Ispettore; Flavio Rossetti da vice Ispettore a Ispettore; Rachele Arcangeli Acquaticci da vice Ispettore a Ispettore; Giovanna Coppari da vice Ispettore a Ispettore; Giovanna Cipriani da vice Ispettore a Ispettore; Riccardo Smorlesi da vice Ispettore a Ispettore; Enrico Burbuglini da Sovrintendente Capo a vice Ispettore; Laura Damen da Assistente a Sovrintendente.

L’amministrazione comunale e la Polizia locale hanno voluto fortemente questo appuntamento per ricordare il segno di unione e la statura morale del santo condannato a morte per aver anteposto, nel suo lavoro, lo spirito solidaristico e di servizio per la comunità. Numerosi cittadini e molte autorità hanno preso parte alla cerimonia, presentata da Alessandra Pierini, tra cui il sindaco Sandro Parcaroli con tutta la giunta e diversi consiglieri comunali, Laura Sestili in rappresentanza della Provincia, il sostituto procuratore Enrico Riccioni, la senatrice Elena Leonardi, l’assessore regionale Filippo Saltamartini, il prefetto Flavio Ferdani, la presidente della Croce Rossa di Macerata Rosaria Del Balzo e rappresentanti di tutte le forze dell’ordine del territorio.

«I risultati raggiunti in questo anno dimostrano la grande competenza e professionalità degli agenti della Polizia locale e del comandante Danilo Doria che ringraziamo per l’impegno costante e quotidiano a servizio della comunità – ha detto il sindaco Parcaroli -. Spesso sono loro le prime sentinelle del territorio e riescono, così, a intercettare i problemi e i disagi della nostra comunità e, con il grande lavoro di squadra, a farne fronte per garantire la vivibilità sociale».

Dal canto suo il prefetto Ferdani ha ricordato come «la Polizia locale ha un ruolo di costante presenza, controllo e vicinanza ai cittadini e qui a Macerata il sistema di sicurezza integrata c’è anche grazie al vostro decisivo coinvolgimento».