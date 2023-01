MACERATA - A perdere la vita Matteo Marchegiani. Era arrivato in ospedale ieri per una visita in Cardiologia, i medici avevano deciso di ricoverarlo per un peggioramento delle patologie di cui soffriva. Stamattina il suo cuore ha smesso di battere

Malore mentre è in attesa di essere ricoverato, muore un 44enne. La tragedia si è consumata questa mattina all’ospedale di Macerata. A perdere la vita Matteo Marchegiani, meccanico maceratese, molto noto in città proprio per la sua attività: aveva una officina per auto in via Ghino Valenti.

Marchegiani, già affetto da una patologia cardiaca grave, era arrivato ieri in ospedale. E’ stato visitato in Cardiologia. I medici hanno deciso di ricoverarlo dopo aver riscontrato un peggioramento della sua patologia. In attesa di un posto letto in Cardiologia, è stato trasferito al pronto soccorso, dove ha passato la notte. Il ricovero sarebbe dovuto avvenire in giornata. Stamattina, però, il suo cuore ha improvvisamente smesso di battere.

