CIVITANOVA - Il calendario delle aperture nella sede di via Gobetti, nella zona industriale di Santa Maria Apparente

L’Asur Marche ha comunicato il calendario delle aperture del centro per le vaccinazioni anti Covid-19, relative al mese di febbraio. La sede di via Gobetti nella zona industriale di Santa Maria Apparente, a Civitanova, sarà aperta nei giorni di mercoledì 1 e mercoledì 22 febbraio, dalle 9 alle 13. In provincia di Macerata restano in funzione anche i centri vaccinazioni di Macerata, Camerino e Matelica. Eventuali cambi di programma verranno comunicati. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-Covid/Prenotazioni.