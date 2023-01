CIVITANOVA - Nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Ne fanno parte come consigliere Siria Carella e Francesca Falchi

Nuovo cda per il mercato ittico, presidente è Alberto Borroni. Il commercialista, già consigliere di amministrazione della partecipata Atac succede a Manuela Bonifazi alla guida del mercato ittico.

Nominati anche Siria Carella in quota Fratelli d’Italia ed ex presidente del Mic della giunta Marinelli e la new entry Francesca Falchi per la Lega. Le nomine resteranno in carica per un triennio e i nuovi consiglieri dovranno fronteggiare una situazione profondamente cambiata negli ultimi anni. Il Mic ha rischiato infatti il tracollo finanziario, scongiurato solo grazie ad una ricapitalizzazione da parte del comune che ha messo a disposizione 351mila euro con cui si è ripianata la perdita degli esercizi finanziari. Una ricapitalizzazione che ne ha modificato l’assetto societario dando larga maggioranza delle quote al comune che ora detiene il 96% delle quote a fronte del 60% del periodo precedente. Il restante 4% è in mano ai pescatori che prima detenevano il 40% delle quote.