Scontro tra due auto in superstrada, una si ribalta. Strada chiusa per circa un’ora poco dopo Sforzacosta di Macerata, in direzione mare. È successo intorno alle 20,30 di questa sera. Per cause un corso di accertamento due vetture si sono scontrate e una di queste si è ribaltata. Immediati i soccorsi sul posto da parte del 118, dei vigili del fuoco e della polizia stradale. Una delle persone che si trovava a bordo è stata soccorsa dagli operatori dell’emergenza, è rimasta ferita in modo non grave. Le operazioni di soccorso hanno richiesto circa un’ora e per quel lasso di tempo quel tratto di strada è rimasto chiuso con qualche disagio per il traffico. Intorno alle 22 la strada è stata riaperta.