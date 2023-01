POLLENZA - La piccola Mia Coppari si è spenta al Salesi, la malattia scoperta due settimane fa. Il sindaco Mauro Romoli ha proclamato il lutto cittadino per domani, alle 15 nella chiesa di San Biagio si terrà il funerale

Lutto cittadino a Pollenza per la morte di Mia Coppari. La piccola, che avrebbe compiuto otto mesi il 30 gennaio, si è spenta al Salesi dove era ricoverata a causa di un’infezione, scoperta due settimane fa. Nonostante le cure a cui è stata sottoposta, prima all’ospedale di Macerata e poi ad Ancona, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate sino al decesso, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri.

La notizia della prematura scomparsa della bimba ha lasciato la comunità attonita, in queste ore in tanti si stanno stringendo intorno alla famiglia Coppari-Maccari, sconvolta dal dolore. «Con ordinanza sindacale ho proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, 23 gennaio – dice il sindaco Mauro Romoli a nome dell’amministrazione comunale -. Tutta la cittadinanza esprime il proprio cordoglio alla famiglia per la scomparsa di Mia». La camera ardente è stata allestita a Torrette di Ancona e il funerale, curato dalle onoranze funebri Cudini, si svolgerà domani alle 15 nella chiesa di San Biagio a Pollenza.

(Redazione Cm)