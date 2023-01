CIVITANOVA - Gli eventi erano previsti per domani in piazza XX Settembre e nella città alta. Verranno comunque distribuite le panette benedette

Annullati, causa maltempo, gli eventi per la tradizionale festa di Sant’Antonio abate prevista per domani in piazza XX Settembre e nella città alta di Civitanova.

«Purtroppo – fa sapere l’assessore al Turismo Manola Gironacci – a causa delle previsioni meteo siamo costretti ad annullare l’evento. Resta l’appuntamento alle 17, nella chiesa di San Pietro, con la solenne liturgia della parola, trasmessa in filodiffusione e, a seguire, alle 17.30, la benedizione degli animali e distribuzione delle panette benedette».

Evento annullato anche a Civitanova Alta. Le panette saranno comunque distribuite dopo la messa delle 9.30.